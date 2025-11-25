ULTIME NOTIZIE 25 NOVEMBRE 2025

Tommaso Paradiso torna a casa col suo nuovo album "Casa Paradiso"

Milano, 25 nov. (askanews) - Storie, nostalgie, archivi emotivi e desideri, condensati in 10 canzoni che suonano come stanze abitate. "Casa Paradiso" è il nuovo album di Tommaso Paradiso, un lavoro malinconico e poetico. "Dico sempre che la casa per me è proprio la cosa principale, è il luogo a cui penso quando ho bisogno di stare bene. Siccome è disco molto importante per me, molto sincero, devo partire dalle basi. La base era proprio la casa, che non è intesa solo ovviamente come quelle quattro mura domestiche, che per me comunque sono fondamentali, ma la casa è la scrematura poi che fai nel percorso di vita, quando cominci a riflettere su cosa è veramente importante, cosa ti fa stare veramente bene".

Il cantautore romano dopo cinque anni difficili, passati tra covid e poi segnati dall'acuirsi dei conflitti internazionali, riflette su quello che è il ruolo dell'artista e dello spettacolo, chiedendosi se sia giusto di fronte al male andare comunque avanti. "Il ruolo della musica, a volte non è uno di ruolo la musica, a volte perché a volte può essere una musica che denuncia, a volte è una musica che conforta, a volte può essere semplicemente una musica che riflette su se stessa e non dice nulla, ognuno la prende nel verso che vuole, chi la scrive. Con la musica, almeno nel mio caso, provo a essere un po' consolatore anche, a me piace in generale l'arte che in qualche modo consola e quindi cerco di fare anche io un lavoro simile sulle mie cose".

Tommaso è da poco diventato papà, un'esperienza fondamentale, che ha totalmente cambiato la sua vita. "Non che prima fossi triste, semplicemente che ha aggiunto alla mia vita quella cosa che probabilmente mi è sempre mancata e che non volevo ora che accadesse". "Casa Paradiso" sarà presentato dal vivo a primavera in occasione del tour "Tommaso Paradiso Palasport 2026", un momento molto atteso, per il rapporto stretto che ha col suo pubblico. "La fine del tour è sempre un momento in cui ricevi così tanta calore, energia che ti entra dentro e poi per scaricarla è dura, capito? Rimane lì tanti giorni dopo. Quindi... e viva la musica dal vivo".

SPETTACOLO
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi