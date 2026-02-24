Tommaso Paradiso: Eurovision? Troppo, per me è già tanto Sanremo

Sanremo, 24 feb. (askanews) - "L'Eurovision? Non mi interessa... non so, non l'ho mai visto. Già stare a Sanremo è tanto per me, è un onore avere attenzione, non mi fraintendete ma io sono proprio nato non dalla televisione, io sono nato dai live, dal 2009 con i Thegiornalisti, avevamo anche una band prima che si chiamava i Cosmoradio, io suonavo da quando ho 18 anni in tutte le bettole d'Italia e poi sono arrivato al grande pubblico dalla gavetta vera e non ho mai fatto televisione".

Così Tommaso Paradiso, parlando a poche ore dal via al 76esimo Festival, da Il Club dei Romantici a Sanremo, location ideata e realizzata dal brand insieme al cantante che per la prima volta partecipa al più importante evento musicale italiano proprio con il brano "I Romantici".

"Anche quando vada Fazio, ad esempio, io già mi agito per dire, perché la televisione io non la so fare, non l'ho mai fatta, quindi l'Eurovision mi sembra proprio troppo per me, io faccio il tour, vado nei palazzetti e c'è la gente che viene a sentire i miei concerti".

"Io sono uno che ai concerti si spoglia, sudo come un pazzo... Io sono uno che piace proprio il live dei concerti, dove posso esprimere. Io, per dirvi, non so se qualcuno di voi è mai venuto ai miei concerti, facciamo due ore di scaletta, si inizia in un modo, poi entri in contatto con il pubblico, cioè è tutto una cosa, è un'onda che parte piano piano piano e poi cresce, esplode nel finale. Invece qua fai tre minuti e trenta e già stai alla fine del concerto, quindi è tutta una cosa molto strana per me".