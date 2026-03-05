Tommaso Cerno conduce "2 di Picche" su Rai 2: scontrarsi è bellissimo

Roma, 5 mar. (askanews) - "I cittadini da tanto tempo in Italia, la sensazione che ho io, è che si sentano dei 2 di Picche. Sembra sempre che ti capitino le cose sopra la testa, che il mondo sia pieno di Assi di Cuori, di Regine di Fiori dai Fanti di Quadri, cioé che qualcuno decida il gioco. Mentre in realtà nella carte sappiamo che il gioco è più complesso. Quindi il 2 di Picche vuol dire anche provare a stare dalla parte del buon senso, dalla parte del cittadino debole, dalla parte di chi crede di non avere voce, però poi magari ce l'ha": così il giornalista e direttore de Il Giornale, Tommaso Cerno, in conferenza stampa con il Direttore Approfondimento Paolo Corsini per presentare "2 di Picche", una striscia quotidiana di approfondimento giornalistico dedicata all'analisi dell'attualità nazionale ed internazionale e dei temi al centro del dibattito, che andrà in onda dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 14.05 su Rai 2, a partire dal 9 marzo.

"Quindi la prima puntata sarà dedicata a questo provare a spiegare perché alcune cose, dove tutti pensano di avere ragione, e questo fa parte, fortunatamente, della democrazia, scontrarsi è bellissimo. Quando mi trovo in 4 persone a un dibattito e 3 la pensano come me, chiedo, scusate, potete sostituirmi, mi sembra non sia un dibattito. Ma quanto è bello non pensarla allo stesso modo?", ha aggiunto.