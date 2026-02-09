ULTIME NOTIZIE 09 FEBBRAIO 2026

Tomba: peccato per la Vonn, l'attesa non ha aiutato Sofia

Cortina, 9 feb. (askanews) - "Peccato perché lei si è preparata, tornata come back dopo cinque anni per questa Olimpia e ha già vinto molte volte qui sulle Tofane. Peccato anche perché poi l'attesa di Sofia, questi 40 minuti di stop, un po' possono averla messa in difficoltà, comunque bene anche le altre atlete: aspettiamo le prossime, il Supergigante e Federica Brignone in forma". Lo ha detto Alberto Tomba uscendo da Casa Italia a Cortina a proposito dell'infortunio a Lindsay Vonn durante la discesa libera e in prospettiva delle prossime gare di sci femminile.

SPORT
10
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi