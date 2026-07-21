Tom Holland e Zendaya mandano in delirio i fan a Città del Messico

Città del Messico, 21 lug. (askanews) - Fan in delirio a Città del Messico per Tom Holland e Zendaya, arrivati a presentare "Spider-Man: Brand New Day", insieme al regista Destin Daniel Cretton.

I due sono stati protagonisti di una grande evento per i fan all'Aztlàn Parque Urbano nel Parco di Chapultepec. Zendaya ha incantato con un abito nero accollato per metà in pizzo. L'attrice statunitense di recente è stata in Messico anche per girare la terza stagione di "Euphoria" in cui interpreta Rue Bennett ed è tornata nella capitale per una tappa del tour mondiale del film insieme al marito. La coppia si è conosciuta nel 2017 proprio sul set di "Spider-Man: Homecoming" e di recente il divo britannico ha confermato che si sono sposati dopo mesi di rumors e indiscrezioni.