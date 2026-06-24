Tom Holland e Zendaya a Roma per "Spider-Man: Brand New Day"

Roma, 24 giu. (askanews) - Spider-Man è atterrato a Castel Sant'Angelo. Gli attori Tom Holland e Zendaya hanno fatto tappa a Roma per promuovere il loro quarto film insieme, "Spider-Man: Brand New Day", nei cinema dal 29 luglio. In quest'ultimo capitolo della saga il regista Destin Daniel Cretton, racconta un nuovo giorno per Peter Parker. Combattere il crimine a tempo pieno nei panni di Spider-Man in un mondo che non si ricorda di lui innesca nel protagonista un cambiamento che potrebbe non riuscire a controllare. Ma proprio questa trasformazione potrebbe essere l'unica cosa in grado di fermare la nuova grande minaccia.

Holland ha raccontato: "Per noi era davvero importante mostrare un crescita del personaggio, perché sviluppava alcuni aspetti della sua personalità.. che possiamo anche chiamare regressione. In questo film Peter impara alcune lezioni davvero importanti, forse le più importanti della sua vita".

Zendaya torna ad interpretare MJ ma molto è cambiato rispetto ai film precedenti perché il suo personaggio non ricorda Peter Parker e la loro storia d'amore. "E' stato divertente cercare di capire chi siano diventati questi personaggi negli anni in cui non li abbiamo visti e quale impatto, o mancanza di impatto, abbia avuto la presenza di Peter sulle loro vite. Mi sembra che in questo caso entrambi si trovino in una fase davvero interessante della vita, quella in cui sei un giovane adulto, hai nuove responsabilità e stai cercando di capire chi vuoi essere nel mondo. Penso che lei senta che c'è qualcosa che non va e che le manchi qualcosa".

Sono passati 10 anni da quando Holland interpretò per la prima volta il personaggio Marvel in questa saga di "Spider-Man". L'ultima era stata cinque anni fa, con "Spider-Man: No Way Home". Ora l'attesa è enorme in tutto il mondo. "Io adoro la pressione e penso che in certi casi, come questo, la pressione sia un privilegio, ma so che il pubblico si aspetta molto. -ha detto Holland - In questi 5 anni ho passato molto tempo a guardare su Internet cosa si aspettavano i fan, cosa volevano, cosa non amavano. Ora spero che il pubblico ami questo film quanto lo amo io".