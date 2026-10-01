Tom Cruise è "Digger": un film sulla natura umana, senza tempo

Roma, 1 ott. (askanews) - Arriva dall'1 ottobre nei cinema italiani il nuovo film di Alejandro Gonzàlez Inàrritu, "Digger", con protagonista Tom Cruise. Un'opera molto attesa che racconta la storia dell'uomo più potente del mondo che intraprende una missione disperata per dimostrare di essere il salvatore dell'umanità, prima che il disastro da lui stesso provocato distrugga ogni cosa.

Tra toni grotteschi e richiami ai protagonisti della scena politica mondiale, il film ha al centro il tema del cambiamento climatico e un uomo dall'ego smisurato e poche regole morali che vuole presentarsi come l'unico che può salvare il mondo. "E' un film sugli esseri umani, senza tempo, su di noi. - ha spiegato Cruise - Alejandro tocca i temi del potere, dell'avidità, di responsabilità e irresponsabilità: sono cose che ho osservato nella mia vita in tutto il mondo. Sono cose che puoi vedere anche a scuola, sul tuo posto di lavoro e lui ha trasformato tutto questo in un'opera altamente cinematografica".

Cruise ha sottolineato anche la grande ironia del regista, che ha raccontato: "Avevamo Tom Cruise sul set e ogni tanto ci dicevamo: wow, cosa sta combinando? E il nostro personaggio, Digger, diventata un'adorabile catastrofe! Io penso che questo film, come diceva Tom, osservi la natura umana e possiamo applicarlo all'industria farmaceutica, delle armi, ai cartelli della droga, al potere politico, all'Intelligenza Artificiale. Direi che abbiamo perso la capacità di vedere la realtà, ci siamo persi nelle storie che ci raccontiamo e che ci raccontano, nella manipolazione delle narrazioni. Sì, abbiamo perso la capacità di vedere chiaramente quello che succede intorno a noi e, naturalmente, ci sono persone che se ne approfittano".