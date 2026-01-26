ULTIME NOTIZIE 26 GENNAIO 2026

Tokyo saluta gli ultimi panda prima del loro ritorno in Cina

Tokyo, 26 gen. (askanews) - Numerosi visitatori si sono recati allo zoo di Ueno, Tokyo, per salutare Lei Lei e Xiao Xiao, gli ultimi due panda presenti in Giappone, in partenza per la Cina.

Il loro ritorno segna la fine di mezzo secolo di presenza dei panda nell'arcipelago, animali diventati simbolo dell'amicizia tra Tokyo e Pechino.

"Vivo a Tokyo - dice Gen Takahashi - Siccome era l'ultimo giorno per vedere i panda allo zoo, ho partecipato alla lotteria e ho avuto la fortuna di vincere. Così siamo venuti." "I panda sono anche un simbolo dell'amicizia tra Giappone e Cina, quindi è davvero triste non poterli più vedere qui. Credo che vedere i panda possa aiutare a creare legami con la Cina. Per questo mi piacerebbe davvero che tornassero in Giappone. Anche ai bambini piacciono moltissimo, quindi se potessimo vederli qui, verrei sicuramente."

"Anche Adventure World a Wakayama ha perso i suoi panda, e ora il Giappone resterà senza alcun panda. È piuttosto triste - dice Mayuko Sumida, appassionata di panda - Nonostante le dimensioni, i suoi movimenti sono davvero divertenti. A volte si comporta quasi come una persona. È una creatura così misteriosa: è questa l'impressione che mi lascia. Mi sono fatta conquistare sempre di più dal suo fascino, fino a diventarne completamente dipendente".

