Tod's, Della Valle: caporalato stupidaggine, fiducia in magistratura

Capri (Napoli), 11 ott. (askanews) - Grande fiducia nella magistratura, ma "dire che c'è del caporalato in mondi come i nostri è una grossa stupidaggine". Lo ha ribadito il patron di Tod's, Diego Della Valle, intervenendo al 40esimo convegno dei Giovani di Confindustria a Capri, in relazione alla richiesta di amministrazione giudiziaria dell'azienda per sfruttamento colposo del caporalato avanzata dalla Procura di Milano.

"Quello che ribadisco - ha aggiunto - è che non possiamo trattare con leggerezza temi che riguardano la dignità e la reputazione delle aziende, e non possiamo pensare che sia indolore qualsiasi cosa si dica, che si possa additare, nel mio caso a livello mondiale. Il mio invito è ragionare e riflettere: abbiamo bisogno di una normativa che pur controllando qualsiasi cosa, capisca come è questo mondo".

"Venite a vedere le nostre aziende, organizziamo delle visite, guardate le aziende - ha proseguito Della Valle -. Le nostre aziende non sfruttano nessuno, il caporalato riguarda altri mondi non noi, è offensivo. Io conosco tanti magistrati, gente in gamba, anche loro devono fare in modo che non scappino sulle fasce laterali dei ragazzi che si credono padroni del mondo. Io ho grande fiducia nella magistratura, e se qualcuno a volte esagera lo fa in buona fede".