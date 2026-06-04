Tiziana Rocca: Taormina Film Festival per tutti, ricco parterre star

Roma, 4 giu. (askanews) - Russell Crowe, Helen Mirren, Jane Campion, Holly Hunter, Clive Owen, Scott Eastwood; e ancora Giancarlo Giannini, Franco Nero, Michele Placido, Can Yaman, Serena Brancale, Levante, Miriam Leone, Arisa e molti altri.

Tante le star attese al Taormina Film Festival, dal 10 al 14 giugno. Inaugura l'anteprima per l'Italia del primo episodio della nuova stagione della serie "House of the Dragon". Quest'anno nove film nel Concorso internazionale lungometraggi, con l'italiano "Piccolo miracolo" di Guido Chiesa con Marco D'Amore e Greta Scarano; 11 film nel Concorso Cortometraggi - Sguardi di Sicilia, 10 titoli Fuori Concorso e 9 eventi speciali. La direttrice artistica Tiziana Rocca, presentando la 72esima edizione nella sede della Stampa estera a Roma ha spiegato: "Sarà un ricco parterre, come sempre, di ospiti italiani e di ospiti internazionali. Un festival per tutti, un festival dove i ragazzi saranno molto coinvolti, ho riportato il Campus Giovani, come era quando io ero direttrice tantissimi anni fa, quindi con tantissimi giovani che arriveranno, due giurie giovani create, una dall'Anec Sicilia e una Arca Enel, che giudicheranno anche il film preferito dal pubblico, il film italiano preferito dal pubblico; quindi voteranno tutti i film che vedranno al festival. È molto importante perché i giovani vivranno delle emozioni, cerchiamo di staccarli dai telefonini, di vivere una vera emozione reale, con tante conversazioni che sono tutte dedicate a loro, perché i talent veramente si danno con generosità e cercano di far capire ai giovani che se hanno una passione e se hanno un obiettivo lo possono perseguire e devono avere fiducia. Io ricordo l'anno scorso la conversazione con Martin Scorsese di un'ora e mezza, loro sono usciti veramente rigenerati, perché comunque meno social e più un festival invece dove al centro c'è l'essere umano e i ragazzi, soprattutto. I giovani sono generazioni di registi, di attori del futuro", ha detto Rocca.

Ampio spazio anche in questa edizione alle donne a partire dalle giurate da Oscar Jane Campion e Holly Hunter: "Essendo direttore donna di festival, una delle rare direttrici di festival, sicuramente ho un occhio molto al mondo del cinema di donne registe, donne attrici bravissime e cerco di valorizzarle all'interno del festival. Abbiamo anche quest'anno il panel delle donne, che sarà l'11 giugno, con delle donne straordinarie. Oltre a tutta la giuria, anche tantissimi altri ospiti, ringrazio Francesca Archibugi, ringrazio Fernando Torres, ringrazio Clotilde Courau, ringrazio Romana Maggiore Vergano, Donatella Finocchiaro, che saranno presenti a questo panel delle donne, che sono 'Donne oltre allo sguardo', questo è il titolo, perché cerchiamo sempre di avere un punto della situazione, anche visto che è in questo momento difficile che stiamo vivendo, penso che le donne possano sempre dare uno sguardo, un punto di vista innovativo e anche di speranza e di pace", ha concluso Tiziana Rocca.