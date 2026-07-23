ULTIME NOTIZIE 23 LUGLIO 2026

Tirana, idranti sui manifestanti davanti al Parlamento

Tirana, 23 lug. (askanews) - La polizia albanese ha usato idranti e gas lacrimogeni per disperdere una nuova protesta davanti al Parlamento, a Tirana. I manifestanti chiedono lo stop a un grande progetto turistico sulla costa, legato alla famiglia Trump, e le dimissioni del primo ministro Edi Rama. Le proteste vanno avanti dal 31 maggio, con raduni ogni sera davanti all'ufficio del premier e manifestazioni diurne davanti al Parlamento.

Giovedì alcune centinaia di persone hanno cercato di forzare il cordone di polizia per avvicinarsi all'edificio. Alcuni manifestanti hanno lanciato uova e sassi prima dell'intervento degli idranti e dei lacrimogeni.

La contestazione, nata dal progetto di un resort di lusso in una zona naturale protetta e su un'isola disabitata, si è allargata alla rabbia contro corruzione, arroganza del potere e gestione del governo Rama.

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