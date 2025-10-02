Tim Enterprise: 1 miliardo per la trasformazione digitale in Italia

Santo Stefano Ticino (Milano), 2 ott. (askanews) - Tim Enterprise punta 1 miliardo sulla trasformazione digitale dell'Italia, con un piano di investimenti triennale per potenziare le infrastrutture da 17 data center nazionali, essere pronti per la rivoluzione dell'intelligenza artificiale ed espandere l'edge cloud, che apre a servizi digitali a bassa latenza e alta resilienza. L'unboxing della strategia di Tim Enterprise a Santo Stefano Ticino, Milano, dove la società ha uno dei suoi data center di punta, polo di riferimento per efficienza energetica e sicurezza operativa.

Elio Schiavo, Chief Enterprise & Innovative Solutions Officer di Tim. "Noi siamo l'unica entity nel Paese che ha una connotazione end-to-end. Noi partiamo dalla connettività, quindi dall'infrastruttura di rete, abbiamo l'infrastruttura dei data center e poi abbiamo tre fabbriche che erano servizi cloud, servizi cyber security e servizi di IoT. Quindi incontriamo molti soggetti che competono con noi in ognuno di questi segmenti ma non c'è nessuno che ha una end-to-end capability come Tim Enterprise".

Tim Enterprise controlla le infrastrutture di calcolo e gestisce le chiavi crittografiche proprietarie, garantendo la sicurezza delle infrastrutture. Una risposta a ciò che chiedono imprese e pubblica amministrazione: un cloud sovrano capace di proteggere informazioni, brevetti e dati.

"Noi credo che siamo stati molto local ed abbiamo anticipato un po' questo trend. Il contesto globale è molto cambiato, è diventato molto più complesso, il rischio di cyber attacks è molto più alto. Questo che cosa significa? Che c'è bisogno di soggetti che abbiano asset proprietari come noi, che possano avere i dati, le operations e le tecnologie all'interno dello stesso territorio. Noi dobbiamo controllare il nostro destino digitale e Tim Enterprise sarà centrale nella risoluzione di questo problema perché noi siamo dei soggetti che hanno l'infrastruttura, hanno le tecnologie e hanno le operations in questo paese".

Nel 2024, la business unit del gruppo Tim ha visto i ricavi salire a 3,3 miliardi di euro, con un margine lordo di 1,2 miliardi. A trascinare i risultati è stata proprio la crescita del cloud, che rappresenta la principale fonte di ricavi di Tim Enterprise: 1 miliardo nel 2024 con un'ulteriore crescita del 25% nel primo semestre 2025. Chiara la strategia per i prossimi 5 anni.

"Noi siamo un paese che oggi è al diciannovessimo posto in Europa in termini di sviluppo digitale. Siamo ventiquattresimi sulla pubblica amministrazione, siamo settimi sul cloud, sull'adoption del cloud delle grandi imprese. Quindi noi sentiamo il dovere di aiutare questo paese a diventare un posto migliore, però ne vorremmo anche cogliere l'opportunità".

Intanto Tim Enterprise è al centro del Polo Strategico Nazionale, la più avanzata iniziativa di cloud sovrano in Europa, sviluppata insieme a Leonardo, CDP e Sogei, e collabora con player globali come Google Cloud, Oracle e Microsoft per garantire interoperabilità delle soluzioni offerte al mercato.