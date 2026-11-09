TIM al forum di Elle, "parità di genere obiettivo da costruire"

Milano, 9 nov. (askanews) - Le donne hanno meno fiducia degli uomini: solo il 29,2% di loro in Italia crede in un miglioramento della propria condizione lavorativa nei prossimi 5 anni, mentre tra gli uomini questa aspettativa è più diffusa. Anche quando si sonda la fiducia generalizzata, sono sempre le donne ad essere più caute: dichiara di fidarsi degli "altri" il 20,7%, contro il 24,4% degli uomini. Sono alcuni dei risultati emersi dall'indagine "Fiducia nel mercato del lavoro. Capitale sociale, differenze di genere e coesione tra generazioni", realizzata per Elle dal Centro di ricerca CRILDA dell'Università Cattolica di Milano e presentata durante il forum Elle Active! dedicato al lavoro delle donne, organizzato nell'ateneo milanese il 7 e 8 novembre.

Tra i protagonisti anche TIM: Maria Enrica Danese, direttrice Corporate Communication & Sustainability di TIM, ha partecipato al panel di apertura del forum, moderato da Ilaria D'Amico, e ha parlato di genere e fiducia: barriere strutturali, aspettative e comportamenti. "Io mi voglio concentrare sul tema delle assunzioni - ha detto la manager - perché è una questione che noi abbiamo trattato in maniera molto critica e forse cercando di superare un bias. Andando ad analizzare questo tema, l'idea sclerotizzata è che non c'erano abbastanza candidate donne negli ambiti richiesti. Badate bene, gli ambiti richiesti oggi sono quelli dove probabilmente nei prossimi dieci anni si farà carriera: le vendite, i data analytics e i sistemi IT. Abbiamo provato a ribaltare il ragionamento, cioè: quante sono le assunzioni che l'azienda deve fare? Risposta: 300. Ora, 300 è un numero piccolo, veramente molto piccolo. A quel punto la questione non è stata più: ma ci sono le donne, ci sono le candidate, oppure non ci sono. Vediamo se troviamo 150 donne in tutta Italia in questi ambiti. La risposta è stata ovviamente sì. Io credo che nelle aziende un buon modo per dare veramente un contributo alla società è quello di affrontare le tematiche da leader, nel vero senso della parola, ossia cercando di modificare le cose affrontandole come le aziende sono abituate ad affrontarle".

Il discorso, poi, si è concentrato maggiormente sul ruolo della tecnologia, che oggi è anche una forma molto pervasiva di linguaggio, dalla quale passa una significativa componente della parità di genere. "Personalmente - ha aggiunto la direttrice Danese - non credo che le tecnologie possano essere di aiuto di per sé. Credo piuttosto che bisogna controllare che non siano di ostacolo. Lo sforzo che tutti quanti noi stiamo facendo per far diventare realtà qualche cosa che non lo è ancora, ossia la parità di genere, si porta dietro il linguaggio. La tecnologia spesso, soprattutto se è una tecnologia massiva, di uso comune, in realtà replica la realtà e il suo presente. Le cose vanno raccontate, devono avere un nome, se un nome non gli viene dato, non ci sarà mai. Quindi io dico: viva direttrice generale, viva amministratrice delegata, viva avvocata e via discorrendo. E non è semplicemente una questione di lingua, è che la lingua spesso ci porta dove vogliamo arrivare".

Nel contesto di una delle Masterclass dell'evento, si è invece parlato dell'iniziativa #RompiLaBolla, progetto che nasce dalla constatazione che oggi gran parte della nostra esperienza online è filtrata da algoritmi che selezionano cosa vediamo, rafforzano ciò che già pensiamo e riducono l'esposizione a punti di vista diversi. "Rompere la bolla" per TIM significa ampliare lo sguardo, uscire dall'eco, sviluppare spirito critico, per vivere il digitale con maggiore consapevolezza e autonomia. In questo evento Teresa Potenza, formatrice e conduttrice del podcast TIM AI Voices, e il giornalista Davide Blasigh hanno affrontato il tema dell'utilizzo consapevole dell'intelligenza artificiale, della necessità di verificarne le risposte e di mantenere autonomia di giudizio. Avendo sempre presente l'obiettivo del manifesto di #RompiLaBolla, che vuole "accendere lo sguardo, non solo i device".