TikTok, Trump firma ordine esecutivo. Vance: ora dati più sicuri

Washington, 25 set. (askanews) - Il presidente Usa Donald Trump ha firmato l'ordine esecutivo che attua l'accordo raggiunto con la Cina su TikTok. La piattaforma potrà continuare a essere usata in America dai suoi 170 milioni di utenti, con la garanzia che i loro dati siano adeguatamente protetti come richiesto dalla legge.

"C'è stata una certa resistenza da parte cinese - ha spiegato il vicepresidente Usa J.D. Vance nello studio ovale alla Casa Bianca insieme a Trump -, ma l'obiettivo fondamentale che volevamo raggiungere era mantenere TikTok operativo".

"Abbiamo investitori americani che ne prendono il controllo, gestendo un sistema altamente sofisticato, tra cui Larry Ellison. E Oracle, immagino, avrà un ruolo molto importante in termini di sicurezza e protezione. Quindi abbiamo ottimi controlli" ha aggiunto Trump.

L'ordine esecutivo rappresenta un passo importante verso la vendita finale, ma il processo non è ancora completo.

La Cina ha reagito chiedendo che l'amministrazione americana garantisca "un ambiente imprenditoriale aperto, equo e non discriminatorio per le aziende cinesi che investono negli Stati uniti".

