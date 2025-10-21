ULTIME NOTIZIE 21 OTTOBRE 2025

Tifosi Napoli, Tajani: seguiamo, sarà allontanato chi senza biglietto

Roma, 21 ott. (askanews) - "Stiamo seguendo" il caso dei 180 tifosi del Napoli fermati a Eindhoven per controlli prima della partita di calcio di stasera, "ci sono funzionari della nostra ambasciata all'Aja, sta andando anche l'ambasciatore, ci sono cinque funzionari della Digos. Stiamo seguendo i fatti. Abbiamo anche diffuso il numero del telefono della nostra ambasciata, tutti coloro che fossero interessati o abbiano parenti coinvolti possono avere notizie dirette". Lo ha detto il leader di Fi e ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando a margine di una conferenza stampa a Montecitorio.

"Chi non ha il biglietto verrà allontanato, mentre chi ha i biglietti dovrebbe andare a vedere la partita", ha sottolineato.

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi