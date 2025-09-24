Tifone Ragasa colpisce Taiwan, quasi 130 tra morti e dispersi

Hong Kong, 24 set. (askanews) - Le piogge e le inondazioni portate dal supertifone Ragasa hanno causato quasi 130 tra morti e dispersi a Taiwan, e anche Hong Kong ha subito pesantissimi danni. Più di un milione di persone sono state evacuate nella provincia di Guangdong, nel sud della Cina, a causa dell'arrivo del super tifone Ragasa. Lo ha riferito la televisione statale CCTV.

In precedenza, le autorità provinciali avevano annunciato l'attivazione del massimo livello di allerta, con la chiusura di scuole, attività commerciali e sospensione dei trasporti pubblici. Nella città di Shenzhen, 400.000 persone che vivono nelle aree più vulnerabili sono in fase di evacuazione.

Ragasa è atteso tra il 24 e il 25 settembre sull'isola di Hainan, nella provincia di Guangdong, nella regione autonoma di Guangxi Zhuang e nelle regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao, oltre che nella provincia di Yunnan. I meteorologi prevedono uragani, piogge torrenziali e inondazioni diffuse.