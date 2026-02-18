"Tienimi presente", miglior esordio alla Festa di Roma, ora in sala

Roma, 18 feb. (askanews) - All'ultima Festa del Cinema di Roma aveva vinto il premio per la miglior opera prima e dal 26 febbraio "Tienimi presente" di Alberto Palmiero arriva nei cinema. Il protagonista, interpretato dallo stesso Palmiero, è un giovane regista deluso dal mondo del cinema che dopo anni vissuti a Roma nella speranza di fare un film torna a vivere in provincia, a casa dei genitori. "C'è molto di autobiografico, tieni presente che non è altro che la ricostruzione di un periodo specifico della mia vita - ha spiegato il regista - in realtà è proprio dall'esser tornato dai miei genitori che è nata poi l'idea di metterlo in scena, prima come documentario e poi come lungometraggio di finzione".

Proprio in quella provincia, con i suoi vecchi amici, mentre si interrogava su cosa fare della propria vita, il sogno lo ha in qualche modo rincorso. Oggi Alberto ha 29 anni, si sente molto fortunato rispetto a tanti colleghi, e continua il suo percorso artistico. "Sono cambiate chiaramente le paure, adesso questa grande esposizione di cui il film gode, mi impone di essere attento su altri fronti, no? - ha detto Palmiero - I registi devono cercare il più possibile di essere sinceri, perché non è difficile fare un film, è difficile fare un film sentito, che ha senso di esistere".