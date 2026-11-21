Torino, 21 nov. (askanews) - L'occhio di un grande fotografo per raccontare il tennis. Il lavoro di Ray Giubilo è da anni uno dei più importanti in questo sport e le sue storie per immagini sono affascinanti ed evocative. Nei giorni delle Nitto ATP Finals di Torino è stato presentato, alle Gallerie d'Italia di Intesa Sanpaolo, il suo nuovo volume: "This is Tennis", edito da Allemandi. "L'istante decisivo - ha detto Giubilo ad askanews - è importantissimo perché sennò viene fuori una foto banale e così è stato in tanti dei miei scatti, anche quello da Paolini, anche se non era una foto voluta, perché quello non lo potevo prevedere".

Tra preparazione tecnica e qualche elemento sempre imponderabile, le immagini di Giubilo ci parlano di Wimbledon e degli altri tornei dello Slam, ma anche di Roma e delle Finals torinesi. "La fotografia applicata al tennis - ha aggiunto - è come qualsiasi altra fotografia di altre discipline sportive. Nel mio caso ho sempre giocato a tennis, sono sempre stato vicino a questo sport, quindi avere una buona cognizione dello sport, dei giocatori, aiuta tanto. This is tennis photography".

Per Allemandi, storico editore di libri d'arte, il confronto con lo sport è una sfida che si sta rivelando interessante. "Io credo che la cosa che più mi piace condividere presentando This is Tennis - ci ha detto Michele Coppola, presidente della Società Editrice Allemandi - è il convincimento che quanto fu fatto lo scorso anno presentando Flying Racquets di fatto è diventato un abito che Allemandi indossa in maniera molto comoda. Quest'anno raccontiamo quello che c'è intorno al tennis, quello che il tennis rappresenta per chi lo gioca, per chi lo guarda, per chi lo organizza, ma tutti attraverso le emozioni che il tennis regala".

E poi, a ben guardare, la fotografia sportiva raconta anche di corpi e gesti, che sono molto simili a quelli dell'arte dai tempi dell'antichità. "È evidente che Ray Giubilo rappresenta il tennis, chi lo gioca, chi lo organizza e i luoghi che lo ospitano - ha concluso Coppola - con un punto di vista, una sensibilità, che è artistica".

"This is Tennis" è un volume di grande formato, in edizione bilingue italiana e inglese, che restituisce la varietà di scenari, tradizioni e storie che sono parte dello sport.