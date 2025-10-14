Thefaculty, per scegliere e prepararsi all'Università

Milano, 14 ott. (askanews) - Ogni anno, migliaia di studenti italiani affrontano una delle scelte più importanti della loro vita: decidere cosa fare dopo il diploma. Un passaggio fatto di determinazione ma anche di dubbi e incertezze. In questo scenario nasce e cresce thefaculty, la piattaforma digitale gratuita che supporta gli studenti nel percorso di orientamento e preparazione all'università. Abbiamo parlato con Christian Drammis, CEO e Fondatore:

"The Faculty nasce per essere un ponte concreto tra scuole e università, orientando e preparando gratuitamente gli studenti a tutti i test d'ammissione. Lo facciamo con contenuti certificati Selexi, azienda leader che scrive e redige i principali test d'ammissione. Lo facciamo con il patrocinio di oltre 30 università italiane".

Il cuore della piattaforma è fatto di esercitazioni, simulazioni e percorsi personalizzati. La missione è chiara: fare da ponte tra scuola e università. Un obiettivo che si concretizza anche grazie a progetti nazionali come MOOD, promosso da tutte le università italiane e sostenuto dal MUR. Con MOOD a novembre all'Università la Sapienza di Roma si terrà un evento con esperti e docenti.

"M.O.O.D. è il progetto di orientamento e tutorato dedicato a medicina e odontoiatria. Sapienza, con la sua magnifica rettrice Polimeni, la pro rettrice Basili, sono capofila del progetto e coinvolgono circa 43 atenei statali e non statali.

E per raccontare il mondo accademico in modo diretto e coinvolgente, nasce Il Podcast di thefaculty, un nuovo format con docenti, esperti e ospiti d'eccezione. L'episodio pilota ha coinvolto la Ministra dell'università e della ricerca Anna Maria Bernini.

"L'obiettivo è sempre lo stesso, analizzare i trend del momento e anche dare voce ai protagonisti creando un ponte tra studenti e istruzioni. Alcuni dei prossimi ospiti saranno il rettore dell'Università Bocconi Francesco Billari, la pro rettrice sempre dell'Università Bocconi Chiara Fumagalli, ci sarà la rettrice dell'Università Roma La Sapienza, la più grande d'Italia Antonella Polimeni e infine la rettrice di Ferrara e soprattutto neo eletta presidente della Cruy Laura Ramacciotti".

Thefaculty in pochi anni ha collezionato numeri importanti restando fedele alla sua missione: accompagnare ogni studente italiano nella scelta più importante della sua vita. E farlo con gli strumenti giusti.