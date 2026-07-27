'The Walking dead: dead city', terza stagione con Maggie e Negan

Milano, 27 lug. (askanews) - Torna "The Walking dead: dead city", uno degli spinoff dell'universo ispirato alla graphic novel di Robert Kirkman. La terza stagione è disponibile dal 28 luglio in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now.

I protagonisti sono Maggie (Lauren Cohan) e Negan (Jeffrey Dean Morgan) che tra le rovine di una Manhattan post-apocalittica, la sopravvivenza richiede nuove alleanze. Maggie e Negan, pur diffidando l'uno dell'altra, uniscono le forze per creare la prima comunità fiorente e sostenibile da quando è scoppiata l'apocalisse e fronteggiare nuove minacce come l'espansione di New Babylon.

Nel cast anche Logan Kim nel ruolo di Hershel, il figlio della protagonista. La terza stagione introduce inoltre tre nuovi personaggi chiave: Aimee Garcia (Lucifer) sarà Renata, una leader carismatica e ottimista; Jimmi Simpson (Westworld) interpreta Dillard, un sopravvissuto segnato da anni di isolamento; mentre Ra l Castillo (Looking) vestirà i panni di Luis, un medico della comunità di Manhattan destinato a diventare una figura di riferimento per Hershel.

Tutte le stagioni di "The Walking Dead: The Ones Who Live", "The Walking Dead: Daryl Dixon" e "The Walking Dead: Dead City" sono disponibili on demand su Sky e in streaming su Now.