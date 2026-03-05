"The Good Sister" chiude il Festival del Cinema tedesco 2026 a Roma

Roma, 5 mar. (askanews) - A chiudere la sesta edizione del Festival del Cinema Tedesco, in programma a Roma dal 19 al 22 marzo, sarà l'opera prima di Sarah Miro Fischer dal titolo "The Good Sister", in anteprima italiana distribuito da Lucky Red. Alla serata sarà presente la regista, che incontrerà il pubblico in sala al termine della proiezione per il consueto Q&A.

The Good Sister, ambientato in una Berlino invisibile, raccontata attraverso i luoghi più intimi dell'aggregazione familiare, è il primo lungometraggio di Sarah Miro Fischer, fresca di diploma all'Accademia tedesca di cinema e televisione di Berlino (DFFB).

Nel film la regista osserva da vicino le conseguenze di una condotta violenta sulla vita quotidiana di un nucleo familiare in cui un legame profondo viene messo alla prova quando una giovane donna deve affrontare una verità sconvolgente riguardante il fratello. Divisa tra affetto, senso di giustizia e responsabilità morale, intraprende un percorso doloroso che la porterà a ridefinire il significato di lealtà e amore fraterno.

The Good Sister ha debuttato nella sezione Panorama delle 75esima Berlinale ed è stato presentato a San Sebastiàn International Film Festival nella sezione Zabaltegi-Tabakalera. Il film ha preso parte a numerosi festival internazionali vincendo premi. Tra i tanti: il Premio Miglior Film Lungometraggio First Steps Awards 2025 e i riconoscimenti WIP Industry Award e WIP Europa Award a San Sebastiàn.

A volere il festival a Roma German Films Service + Marketing GmbH che, da quasi 30 anni, sostiene e promuove il cinema tedesco nel mondo. Il Festival si svolge in collaborazione con il Goethe-Institut, l'Ambasciata della Repubblica di Germania a Roma e l'Accademia Tedesca Roma Villa Massimo, con il supporto del Cinema Quattro Fontanee di Flixbus. Tra i media partner del festival di quest'anno Close Up, The Hot Corn e Taxidrivers.

I film sono tutti presentati in lingua originale con sottotitoli in italiano. L'ingresso alle proiezioni è con regolare attività di sbigliettamento.

German Films che promuove il cinema tedesco nel mondo, sostiene dal 2005 il programma Distribution Support, ovvero la distribuzione di film tedeschi in altri paesi del mondo (www.german-films.de/distribution-support). Un programma del quale possono beneficiare anche i distributori italiani.