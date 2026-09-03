"The Gentlemen 2", Castellitto e Porcaroli alla corte di Guy Ritchie

Roma, 3 set. (askanews) - C'è molta Italia nella seconda stagione di "The Gentlemen", appena arrivata su Netflix. Nei nuovi episodi della serie di enorme successo ideata e diretta da Guy Ritchie, infatti, nobiltà e mafi italiana fanno affari con quelle britanniche. Le vicende del Duca di Halstead interpretato da Theo James e della sua sodale Susie Glass, figlia del boss Bobby Glass, tra il 2024 e il 2025 avevano avuto ben 100 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo. Ora i loro giro d'affari arriva sulle sponde del lago Maggiore, con i nuovi protagonisti interpretati da Sergio Castellitto, Bendetta Porcaroli e Michele Morrone.

E intanto Ritchie, geniale regista britannico che sa unire generi, toni, narrazioni diverse, ha confermato che girerà una terza stagione. A proposito del lavoro fatto con lui Castellitto ha raccontato: "Guy è un artista, un autore ed è un artigiano, che è forse il complimento più bello che, quando me lo fanno, io ricevo. Ha la capacità di lavorare sull'immediatezza, su ciò che si intravede, si intuisce, l'attore possa. e poi lascia il guinzaglio lungo, cioè consente all'attore di muoversi dentro una gabbia". Bendetta Porcaroli ha detto: "Ha un grande senso dell'ironia e io trovo che sia una qualità molto importante, riesce a mischiare il thriller e tutta quella tensione a delle cose anche filo-grottesche, con una profonda ironia. Quindi è una serie dove ti diverti, hai paura e ridi anche".