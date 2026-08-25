"The Dog Stars" e Jacob Elordi in sala, contro Odissea e Spider-Man

Roma, 25 ago. (askanews) - Ci proverà il vecchio leone 90enne Ridley Scott a scalzare dai vertici del box office i due film che hanno dominato l'estate cinematografica, "Odissea" e "Spider-Man". Arriva infatti il 26 agosto nelle sale italiane e il 28 negli Stati Uniti "The Dog Stars - Le Stelle dopo la Fine", con Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley. Il film è un thriller epico tratto dal romanzo di Peter Heller, su un mondo post-apocalittico. E' ambientato in Colorado, dopo che una epidemia influenzale ha decimato la maggior parte della popolazione mondiale. I pochi sopravvissuti sono costretti ad affrontare la dura realtà di un futuro desolante, mentre lottano per dare un senso alla loro nuova condizione, cercando di reinventare le proprie vite, preservando ciò che resta dell'umanità.

Il regista britannico ha raccontato: "Io sono un figlio della guerra, mi ricordo i bombardamenti ogni notte, avevo 6 anni, eravamo ad Ealing e ci nascondevamo sotto le scale ma sentivamo le bombe che cadevano. A 10 anni andammo a vivere in Germania, perché mio padre era nell'esercito di occupazione, e lì ho visto veramente la devastazione. Sono passato attraverso tutto questo, so che cosa è l'apocalisse. Ma mia madre, che era una donna piccolina, ha cresciuto tre figli, anche quando mio padre era via: ci ha insegnato cosa vuol dire sopravvivere, ci ha dato tutti gli strumenti, quindi credo che potrei affrontare qualsiasi situazione".

Il film è stato girato interamente in Italia, tra le montagne e i laghi delle Dolomiti, alcuni paesi in provincia di Udine e dell'Aquila, Roma, Cinecittà. E a questo proposito Jacob Elordi ha detto: "Era bellissimo stare in quei piccoli centri dove la domenica tutto era tranquillo, silenzioso, le persone si occupavano dei loro giardini. E poi per me girare a Cinecittà è stato incredibile".