The Countryside of Philadelphia punta sui viaggiatori italiani

Amsterdam, 3 ott. (askanews) - "Chester County, la Brandywine Valley, è in The Countryside of Philadelphia e abbiamo alcune attrazioni nuove ed entusiasmanti. Una in particolare è la Netflix House, che ha aperto di recente". Così Alicia M. Richie, Executive Director di The Countryside of Philadelphia. Richie ha presentato ad Amsterdam, durante la Brand USA Travel Week (28 settembre-primo ottobre 2026) le novità della regione situata tra New York e Washington D.C. e raggiungibile in meno di un'ora da Philadelphia.

La destinazione sta registrando una forte crescita di visitatori italiani: le presenze dall'Italia sono più che triplicate dal 2022 e The Countryside of Philadelphia assorbe ormai quasi l'11% dei viaggiatori italiani diretti nell'area di Filadelfia.

"Siamo davvero una destinazione per tutte e quattro le stagioni. Ogni stagione offre qualcosa di leggermente diverso da vivere", ha aggiunto Richie, sottolineando come ogni periodo dell'anno proponga esperienze diverse, dall'exploit cromatico dell'autunno alle mostre d'arte della Brandywine Art Museum, fino ai giardini che hanno valso alla zona il titolo di "America's garden capital" .

Per il pubblico italiano, la dirigente ha indicato come priorità la scoperta dei giardini di livello mondiale, dei paesaggi agricoli e dei centri storici pedonali, abbinati a un'offerta culturale e gastronomica in linea con gli interessi dei viaggiatori dall'Italia: shopping, musei e attrazioni culturali, parchi nazionali ed esperienze di piccola città e campagna.

"Penso davvero che, tornando al fatto di essere la capitale americana dei giardini, i viaggiatori italiani dovrebbero uscire ed esplorare i nostri giardini di livello mondiale, le nostre terre coltivate ondulate, dove le nostre attrazioni culturali si collegano davvero a molta della nostra storia americana", ha concluso Richie, ricordando che la zona è stata teatro di battaglie decisive della storia americana, e che la combinazione di storia, natura e borghi rende la destinazione particolarmente adatta a essere inserita come estensione di itinerari sulla East Coast.

Intervista di Cristina Giuliano

Montaggio Cara Brandolini

Immagini askanews, The Countryside of Philadelphia