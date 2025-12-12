Thailandia verso nuove elezioni mentre si cerca intesa con Cambogia

Roma, 12 dic. (askanews) - Il re di Thailandia Maha Vajiralongkorn ha approvato il decreto di scioglimento della Camera dei rappresentanti, aprendo formalmente la strada a nuove elezioni nel Paese.

La richiesta è stata avanzata dal primo ministro Anutin Charnvirakul, che ha chiesto al sovrano di autorizzare un decreto d'urgenza per porre fine anticipata alla sua legislatura. "Loro - ha detto riferendosi al Partito Popolare - hanno detto che non mi avrebbero più sostenuto e mi hanno chiesto di sciogliere il Parlamento. Ho semplicemente seguito la loro richiesta" ha affermato il primo ministro uscente. Il governo negli ultimi giorni è stato duramente criticato per la gestione dell'alluvione che nel Sud ha provocato oltre 140 morti.

Le elezioni dovranno svolgersi in tempi brevi. Una scossa politica che arriva mentre continuano gli scontri al confine con la Cambogia, ripresi da alcuni giorni. La diplomazia thailandese, nel corso di una telefonata con il segretario di Stato statunitense Marco Rubio ha assicurato l'impegno nel cercare una soluzione pacifica. E Rubio ha confermato la disponibilità degli Stati Uniti a contribuire in modo costruttivo agli sforzi di pace.

Secondo fonti ufficiali dalla ripresa degli scontri sono rimaste uccise almeno 20 persone e circa 600.000, per lo più in Thailandia, sono fuggite dalle zone di confine. Quella tra i due paesi è un'antica disputa coloniale: entrambi rivendicano alcuni templi lungo la lunga frontiera che li separa. Già la scorsa estate il conflitto si era riacceso in modo violento.