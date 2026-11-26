Bangkok, 26 nov. (askanews) - La ministra del Commercio thailandese, Suphajee Suthumpun, ha dichiarato che i nuovi dazi imposti dagli Stati Uniti sono "vantaggiosi rispetto a quelli dei nostri vicini della regione". Queste nuove imposte, che colpiscono alcuni dei principali partner commerciali degli Stati Uniti, prevedono dazi doganali che possono arrivare fino al 18% sui prodotti provenienti dalla Thailandia.

"Il nostro tasso del 18% è vantaggioso rispetto a quello dei nostri vicini della regione. Quello che stiamo cercando di proteggere sono quasi tremila miliardi di baht di esportazioni quest'anno. Queste esportazioni sostengono oltre 1,25 milioni di posti di lavoro", ha affermato.

"Prevediamo che il tasso definitivo, così come la sua attuazione ufficiale, avvenga intorno a marzo 2027. Ciò significa che abbiamo ancora tempo da qui al prossimo marzo, poiché la data definitiva è prevista intorno all'11 marzo. Fino ad allora, continueremo ad attuare il quadro stabilito nella dichiarazione congiunta firmata dal primo ministro e dal presidente Trump", ha aggiunto.