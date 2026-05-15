ULTIME NOTIZIE 15 MAGGIO 2026

Thailandia, il dinosauro gigante pesa come nove elefanti

Bangkok, 15 mag. (askanews) - A Bangkok, nel Thainosaur Museum, c'è un nuovo gigante in scala reale: il Nagatitan chaiyaphumensis, il più grande dinosauro mai identificato nel Sud-est asiatico.

Era un erbivoro dal collo lungo. Secondo uno studio pubblicato su Scientific Reports, poteva raggiungere i 27 metri di lunghezza e pesare circa 27 tonnellate, quanto nove elefanti asiatici adulti.

I suoi resti sono stati trovati nella provincia thailandese di Chaiyaphum. I primi fossili erano emersi circa dieci anni fa, ma lo scavo è stato completato solo nel 2024.

Il nome unisce il riferimento a un serpente del folklore del Sud-est asiatico, ai Titani della mitologia greca e alla provincia in cui il dinosauro è stato scoperto.

Il modello esposto a Bangkok è blu. Una scelta del museo, più che una certezza scientifica. "I visitatori spesso chiedono perché abbiamo fatto questo dinosauro blu - spiega Warot Thuvadarakul, guida del Thainosaur Museum -. In realtà non conosciamo il vero colore dei dinosauri: per la maggior parte delle specie abbiamo recuperato solo le ossa. Abbiamo scelto il blu per dargli un carattere distintivo e renderlo memorabile. Così, per le persone, questo dinosauro resta quello blu".

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi