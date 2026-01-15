Thailandia, crolla una gru e fa deragliare treno: almeno 32 morti

Bangkok, 15 gen. (askanews) - È salito a 32 morti il bilancio del grave incidente ferroviario avvenuto in Thailandia, dove un treno passeggeri si è schiantato contro una gru da cantiere finita sui binari. Si contano anche 7 feriti in gravi condizioni, 19 con ferite di media entità, 38 con ferite lievi e 3 persone ancora disperse.

L'incidente si è verificato nel distretto di Sikhio quando un treno passeggeri in servizio da Bangkok a Ubon Ratchathani ha urtato una gru impegnata nei lavori di costruzione di una linea ferroviaria sopraelevata, che è precipitata sui binari poco prima del passaggio del convoglio. Impressionanti le immagini del crollo che ha colpito il treno.

A seguito della collisione, il treno è deragliato e in diverse carrozze è scoppiato un incendio. Le operazioni di soccorso sono proseguite per ore, mentre le autorità hanno avviato un'indagine per accertare le responsabilità e le cause dell'incidente verificatosi sulla tratta della futura linea ad alta velocità.