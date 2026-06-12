ULTIME NOTIZIE 12 GIUGNO 2026

Thailandia, addio alla principessa Bha. Una folla le rende omaggio

Milano, 12 giu. (askanews) - La Thailandia è in lutto per la morte della principessa Bajrakitiyabha Mahidol. La scomparsa a 47 anni della figlia maggiore del re è stata annunciata da Bangkok dallo staff del Palazzo Reale e tutto il paese si è fermato.

Un piccolo gruppo di persone in lutto si è riunito all'ospedale Chulalongkorn di Bangkok per rendere omaggio alla principessa Bha, così era soprannominata. "La conosco da quando era bambina e le voglio bene. Se potessi morire per lei, lo farei, perché le permetterebbe di rimanere qui ad aiutare le persone e perché io sono già anziana", ha detto Sirikan Sombulporntawee, una casalinga.

La sua salma sarà esposta in una camera ardente presso il Grand Palace di Bangkok e i funerali si svolgeranno "con i massimi onori, in conformità con la tradizione reale", è stato comunicato dall'entourage della famiglia reale.

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