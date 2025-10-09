ULTIME NOTIZIE 09 OTTOBRE 2025

TH Group, Peroglio Longhin: crescita sopra 20% ultima stagione

Rimini, 9 ott. (askanews) - TH Group ha registrato una crescita sopra il 20% nell'ultima stagione con performance positive in tutti i segmenti - montagna, mare ed estero - mentre per l'inverno in corso le vendite sono già al 60-70% con previsioni di crescita a due cifre. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato Alberto Peroglio Longhin a margine della presentazione della nuova identità del gruppo al Ttg di Rimini.

"L'ultima stagione per TH è andata molto bene. Abbiamo fatto una crescita sopra il 20% con una crescita in tutti i segmenti, montagna, mare, anche l'estero con Marsa Alam - ha spiegato Peroglio Longhin -. E' una buona stagione perché abbiamo fatto una serie di modifiche e interventi sul prodotto, sulla nostra attività commerciale e registrare il fatto che abbia dato questo risultato ci sprona sullo sviluppo della nuova stagione".

"La nuova stagione per quanto riguarda l'inverno ci sta dando degli ottimi segnali - ha aggiunto l'a.d. -. Siamo avanti molto rispetto all'anno passato. Prevediamo a questo punto di registrare una crescita perché abbiamo circa il 60-70% delle vendite inverno già fatte che probabilmente si consoliderà a due cifre e lo vedremo poi a Pasqua, ma sono ottimista".

ECONOMIA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi