TG Poste, una medaglia d'oro in casa Poste Italiane

Roma, 18 feb. (askanews) - Le emozioni olimpiche non finiscono mai. A vent'anni dal trionfo di Torino 2006, l'Italia torna sul gradino più alto del podio nel pattinaggio di velocità: gli azzurri conquistano l'oro nell'inseguimento a squadre maschile, superando gli Stati Uniti. Poco prima della gara, il TG Poste ha raccolto le parole di Linda Bortolotti, dipendente di Poste Italiane e moglie di Andrea Giovannini, tra i protagonisti del terzetto azzurro. La sua emozione contagiosa ha coinvolto anche i colleghi dell'ufficio postale di Pergine Valsugana, in provincia di Trento. Il servizio del TG Poste.