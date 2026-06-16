TG Poste, a Milano entra nel vivo sperimentazione cargo e-bike

Roma, 16 giu. (askanews) - Poste Italiane mantiene il suo impegno nella mobilità sostenibile e dà il via alla sperimentazione a Milano di un nuovo mezzo elettrico, la cargo e-bike: un triciclo leggero a pedalata assistita realizzato per garantire più sicure in contesti urbani consegne e a zero emissioni.

Il progetto di recapito sostenibile, presentato durante il Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile (MoST) e finanziato coi fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è entrato nel vivo: prima con la fase di sperimentazione dei prototipi in Puglia, poi a Viareggio e ora a Milano. Nel capoluogo lombardo le cargo e-bike vengono utilizzate quotidianamente dai portalettere dello storico quartiere dei Navigli.

L'iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di rinnovo della flotta green di Poste Italiane, che conta 30 mila veicoli a basse emissioni di cui oltre 6.200 elettrici. La cargo e-bike è contraddistinta da un design moderno, 100 chilometri di autonomia anche a pieno carico, un innovativo sistema di frenata rigenerativa e un pannello fotovoltaico a supporto dell'efficienza energetica. Il servizio del TG Poste.