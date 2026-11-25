Torino, 25 nov. (askanews) - "Le persone intelligenti, di solito, riescono ad accettare le diversità. Siamo invece arrivati a un'epoca in cui ci odiamo proprio per le nostre differenze, anziché lasciarci incuriosire da esse. Io, personalmente, ho sempre trovato le differenze interessanti". Così John Travolta, dal Torino Film Festival, riflette sulla nostra epoca, parlando del suo ultimo film da regista "Propeller One-Way Night Coach" (Volo notturno per Los Angeles), un film sul suo amore per il volo fin da bambino, presentato dopo Cannes anche a Torino e ambientato negli anni Sessanta.

"Era un'epoca diversa, so bene che nel 1962 c'erano molte tensioni politiche, ma era anche un periodo meno cinico le persone guardavano al mondo con maggiore speranza - ha detto- allora potevi essere democratico o repubblicano, gay o eterosessuale, nero o bianco: non faceva differenza. Eravamo artisti capaci di accogliere ogni diversità. C'era un senso di speranza. Oggi, invece, quando qualcuno la pensa diversamente da te, nascono conflitti".