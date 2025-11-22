TFF, Sergio Castellitto: premio alla carriera è una responsabilità

Torino, 22 nov. (askanews) - Sergio Castellitto ha presentato "Zorro - Un eremita sul marciapiede" in anteprima mondiale nella sezione Zibaldone del Torino Film Festival. Un film che ripercorre il tour del suo spettacolo riportato in teatro dopo molti anni, un monologo, scritto da sua moglie Margaret Mazzantini, su un uomo normale che perde tutto e si ritrova per strada, con riflessioni sul significato della vita e sulla solitudine.

"È uno spettacolo che ho fatto tanti anni fa, un monologo bellissimo, la storia di un uomo normale che finisce sulla strada per una serie di motivi psicologici e sociali, dopo tanti anni, dopo il Covid volevo tornare a fare teatro e l'ho rimesso in scena e nel corso delle repliche c'è venuta voglia di raccontare la tournée, perché in fondo la vita di un attore non è così lontana da quella di un viandante".

Castellitto ha anche ricevuto il premio Stella della Mole durante la serata d'apertura della 43esima edizione al Teatro Regio, un riconoscimento del quale, scherzando, ha detto di sentire una responsabilità. "Dei premi alla carriera bisogna sempre sospettare, possono apparire dei prepensionamenti, invece vanno ricevuti come forma di responsabilità per il futuro, io ho sempre pensato che te li devi meritare dimostrandolo uno o due anni dopo averli ottenuti" ha commentato.