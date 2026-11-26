Torino, 26 nov. (askanews) - "Siamo davvero toccati, turbati, addolorati del fatto che il bravissimo regista palestinese del film in concorso 'Thirteen in Gaza' non è riuscito a muoversi". Così il direttore artistico del Torino Film Festival, Giulio Base, ha commentato, parlando con askanews l'assenza del regista palestinese Hosam Abu Dan, che non ha potuto raggiungere l'Italia per le difficoltà legate ai permessi necessari al viaggio.

"Ci siamo anche messi un po' in gioco cercando di fare delle lettere diplomatiche, cercando di come dire di una moral suasion, è ovvio che noi siamo un festival del cinema non siamo un'ambasciata, però per quello che abbiamo potuto fare ci abbiamo provato. Non c'è stato verso e questo non può succedere", ha aggiunto.

"Gli artisti devono essere liberi di muoversi e quindi il Torino Film Festival continuerà ad ospitare le voci di tutti e a combattere la censura e l'impossibilità degli artisti di seguire le proprie opere", ha concluso.