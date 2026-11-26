Torino, 26 nov. (askanews) - Al Torino Film festival è il giorno di Luc Besson. Il regista francese di film come "Nikita", "Léon", "Il quinto elemento" riceve il Premio Stella della Mole che ne celebra la carriera e presenta al pubblico nella sezione Zibaldone il suo "Dogman" del 2023, con Caleb Landry Jones nei panni di un uomo rinchiuso da piccolo dal padre violento in una gabbia per cani che inizia un viaggio per curare le ferite della propria infanzia, cercando la sua strada nel mondo.

Il regista si è detto onorato di essere premiato, ha raccontato che il suo nuovo progetto, "The Furious Five", è un film d'animazione e uscirà a metà del prossimo anno, ha parlato di come sia cambiata Hollywood e di come sia sempre più complicato fare film:

"Hollywood non sa più fare le cose semplici. Sono 2500 in studio. Noi in 15 - ha detto riferendosi alla sua società indipendente EuropaCorp - si possono prendere decisioni più rapidamente... questa libertà è stata geniale per 30 anni, purtroppo è sempre più difficile. Ed è un vero peccato perché nel frattempo loro non fanno film migliori".

Poi il suo cinema visionario e creativo, grazie a una grande immaginazione. "Penso che quando si è giovani e non si sta bene nella propria pelle, nella propria vita, si ha voglia di scoprire altri mondi. Generalmente, per fuggire ci sono parecchie cose come l'alcol, la droga, ma non mi interessavano" ha raccontato. "A 14-15 anni vivevo lontanissimo dalla città, aprivo la finestra e vedevo le mucche... L'immaginazione è un muscolo e va allenato; permette di esplorare mondi che non esistono: quindi è formidabile" ha detto il regista.