Torino, 26 nov. (askanews) - La passione per il cinema e la capacità di trasmetterla, non solo agli studenti che ha formato per anni e che hanno studiato sui suoi libri di storia del cinema. "Rondolino Docet" di Mimmo Calopresti, presentato nella sezione Zibaldone alla 44esima edizione del Torino Film Festival, è un "omaggio affettivo al 'professore'", lo storico e critico cinematografico Gianni Rondolino, scomparso 10 anni fa, ha detto il regista: un viaggio tra le sue idee, l'intuizione del Festival Internazionale Cinema Giovani, oggi Torino Film Festival, la sua vita, la famiglia, le curiosità, i suoi libri, attraverso materiali d'archivio e il racconto di chi lo ha conosciuto da vicino come Alberto Barbera, Bruno Bozzetto, Steve Della Casa che lo ha co-scritto e co-sceneggiato.

Facendo un film su di lui, ha detto Mimmo Calopresti, "ci siamo resi conto che stavamo raccontando un'epoca".

"Anche di un periodo storico in cui è nato anche questo festival, un periodo in cui c'erano grandi aspettative di cambiamento nel cinema, di trasformazione, e lui era capace di essere un po' il leader di questo cambiamento"; lui, il professore, riusciva a essere poi un rivoluzionario nelle scelte, nel modo di far lezione, nel modo di crearsi intorno a sé un gruppo di persone capaci di pensare al cinema in maniera completamente differente di come era stato fino a quel momento lì; Poi c'è anche un Rondolino privato, molto bello. Era un uomo, insomma, che ha segnato anche la vita di questa città in maniera importante, la città di Torino".

La lezione più importante che ha lasciato Rondolino, per Calopresti, è l'amore per l'essenza del cinema, lasciando fuori la politica.

"Bisogna essere molto liberi per guardare il cinema. Il cinema è un luogo dove c'è di tutto, di tutto e di più, bisogna avere la capacità di guardarlo con una grande libertà, al di fuori dall'ideologia, al di fuori dalle tue posizioni personali".

"Gli piaceva il cinema di tutto il mondo - ha aggiunto Calopresti - riusciva a portare a lezione all'università il cinema indipendente americano, la Nouvelle Vague, che era uno dei suoi grandi miti, fino a cercare di raccontare Leni Riefenstahl che era la donna del regime nazista, anche lì con la grande libertà.. Quindi voglio dire, un mito da un punto di vista cinematografico, un mito".