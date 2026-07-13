"Tevere in Danza", il Balletto di Roma all'Art Forum Wuerth Capena

Roma, 13 lug. (askanews) - L'Art Forum Wuerth Capena ha accolto venerdì 10 luglio l'inaugurazione di Tevere in Danza 2026 (TiD26), con una performance site specific interpretata dai danzatori del Balletto di Roma, che hanno animato le sale d'arte e l'area esterna dello spazio espositivo della sede del gruppo tedesco situata alle porte di Roma, dando vita a un dialogo contemporaneo tra opera e movimento.

Questo è stato l'inizio del primo di tre fine settimana dedicati alla danza, (10 al 29 luglio), che vedrà nelle sei giornate di programmazione dieci formazioni ospiti, sei produzioni originali e una prima nazionale. È infatti il borgo medievale di Nazzano ad ospitare la seconda edizione della rassegna curata dal Collettivo Valle del Tevere e realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Lazio e del Comune di Nazzano, in collaborazione con Art Forum Wuerth Capena.

Unendo danza contemporanea e sviluppo territoriale, "Tevere in Danza" mette in relazione artisti, istituzioni e comunità locali in una cornice di straordinaria bellezza: una danza che prende vita nel cuore del paesaggio, tra sentieri e piazze del borgo, per accompagnare il pubblico in un'esperienza originale e immersiva.

A potenziare il fascino della rassegna, i luoghi che accoglieranno gli eventi, come il palcoscenico in Piazza della Rocca tra le antiche mura e il maestoso Castello del XIII secolo, il Museo del Fiume di Nazzano, piccolo gioiello al centro del Borgo dedicato alla scoperta dei segreti del Tevere, e l'importante museo dell'azienda Wuerth, polo dell'arte nella zona industriale del comune di Capena.

La direzione artistica della rassegna è nuovamente a cura di Valerio Longo, artista con una carriera pluriennale nella creazione coreografica e nella formazione: a "Tevere in Danza" consegna la sua visione innovativa, che affianca l'ospitalità di autori affermati a una costante attenzione verso i linguaggi più attuali della danza europea.

Nel programma, ensemble di spicco come EgriBianco Danza, ASMED CRID Sardegna, Artemis Danza, Balletto di Roma, Mandala Dance Company, COB Compagnia Opus Ballet, ArtGarageDanceCo, e artisti internazionali come Valeria Galluccio, star della Compagnie Marie Chouinard, Daniela Maccari, storica collaboratrice di Lindsay Kemp, Paolo Mangiola, coreografo e direttore di importanti realtà come ZfinMalta e Ballet Rijeka, e la Temple Jazz Orchestra, dagli Stati Uniti, per una serata-evento di musica dal vivo con le coreografie di Emilia Zankina. E poi: nuovi protagonisti della scena contemporanea, come le compagnie Bellanda ed Eleina D., giovani interpreti come Carola Puddu, nota al pubblico televisivo e protagonista di recenti stagioni teatrali, e autori in crescita come Martina Licciardo e Marcello Giovani per le nuove produzioni del Collettivo Valle del Tevere.