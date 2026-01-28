ULTIME NOTIZIE 28 GENNAIO 2026

TESTO 2026, a Firenze la quinta edizione del festival letterario

Firenze, 28 gen. (askanews) - Nato nel 2022 con l'obiettivo di raccontare il percorso che compiono i libri, dalle mani degli autori agli occhi dei lettori, il festival letterario TESTO è arrivato alla sua quinta edizione. Tra il 27 febbraio e il 1 marzo prossimi l'appuntamento con TESTO 2026 è alla Stazione Leopolda, che si trasforma in una grande libreria pronta ad accogliere lettori, professionisti del settore, appassionati che vogliono scoprire quanto di nuovo c'è, e ci sarà, nel campo dell'editoria. Ad accoglierli, ispirati dal tema di quest'anno che è l'Estro, un palinsesto di quasi 200 eventi tra anteprime, presentazioni, seminari, laboratori, panel, produzioni originali e collaborazioni, ad oggi 165 case editrici e oltre 180 scrittrici, scrittori e ospiti da tutto il mondo.

Beatrice Masini, che cura la sezione del festival dedicata alla traduzione, ha presentato TESTO 2026 ad askanews.

