Tesla lancia Cybercab, il robotaxi senza volante e senza pedali

Austin, 4 set. (askanews) - Tesla ha lanciato ufficialmente Cybercab, robotaxi autonomo senza volante né pedali. Il debutto è avvenuto a Austin, in Texas, a due anni dalla presentazione nel 2024: motore elettrico da 219 cv, livrea completamente dorata, nessuno specchietto retrovisore, portiere con apertura a ali di gabbiano e posto per due passeggeri.

Al momento si parla di una flotta di circa 45 Cybercab, un prodotto che Musk ha più volte descritto come colonna portante per il futuro dell'azienda, ipotizzando anche la possibilità di venderlo a privati a un prezzo inferiore ai 30mila euro.

Non è chiara, però, la reale operatività su strada, viste le restrizioni federali che impongono la presenza di volante e pedali per tutte le attività commerciali; salvo casi di esenzione specifica, come quella ottenuta da Zoox, ad esempio, il robotaxi autonomo di Amazon, una delle aziende, insieme a Google e il suo robotaxi Waymo, con cui Musk si è messo in competizione diretta per definire il futuro dei trasporti.