ULTIME NOTIZIE 21 LUGLIO 2026

Terza ondata di calore in Spagna, Valencia nella morsa dell'afa

Valencia (Spagna), 21 lug. (askanews) - La Spagna affronta la sua terza ondata di caldo dell'estate, con temperature che, secondo le previsioni, supereranno i 40 °C in gran parte del Paese.

L'ondata di caldo sarà alimentata da un'area di alta pressione persistente che intrappolerà l'aria calda e secca proveniente dal Nord Africa sulla Spagna per diversi giorni, spingendo le temperature a livelli eccezionalmente elevati, secondo l'agenzia meteorologica nazionale.

Il caldo dovrebbe intensificarsi fino a giovedì, giorno che secondo i meteorologi dovrebbe rappresentare il picco dell'ondata, con alcune zone isolate che potrebbero superare i 45 °C.

Le immagini arrivano da Valencia una delle città che dovrebbe essere tra le zona più colpite dall'ondata di caldo a causa dell'elevata umidità.

La Spagna ha già subito altre due ondate di caldo quest'estate, con la parte continentale del Paese che ha registrato la prima metà dell'estate più calda dall'inizio delle rilevazioni nel 1961.

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