Terremoto in Giappone, premier: notizie di feriti e crollo edifici

Tokyo, 28 lug. (askanews) - "Stiamo ancora valutando vittime e danni materiali, ma abbiamo già ricevuto segnalazioni di persone ferite. Ci sono anche zone colpite da interruzioni di corrente e incendi, oltre a danni a strade e ponti e al crollo di edifici". Questo l'ultimo aggiornamento della premier giapponese Sanae Takaichi sul terremoto di magnitudo 7.1 Con allerta tsunami che ha colpito il Giappone. L'epicentro è nel Giappone sud-occidentale, nella prefettura di Kumamoto, sull'isola di Kyushu, mentre l'ipocentro a 10 km di profondità.

La premier ha anche allertato sulla possibilità che "si verifichino terremoti di intensità simile, in particolare nel corso della prossima settimana circa, pertanto vi prego di rimanere vigili. Il governo farà tutto il possibile per far fronte alla situazione".