ULTIME NOTIZIE 10 AGOSTO 2026

Terremoto in Colombia ci sono almeno 20 morti sotto le macerie

Manizales, 10 ago. (askanews) - È già di almeno 20 morti il bilancio del forte terremoto che ha colpito la Colombia occidentale. Lo hanno riferito le autorità locali, mentre proseguono le operazioni di soccorso e vi sarebbero ancora persone intrappolate sotto le macerie degli edifici crollati.

La situazione più grave viene segnalata a Pereira, dove almeno 18 persone hanno perso la vita. Il sindaco della città, Mauricio Salazar, ha riferito a Caracol Radio che altre persone risultano intrappolate all'interno di edifici crollati in seguito alla scossa.

Le riprese aeree mostrano edifici danneggiati nella città di Manizales, nella Colombia occidentale, dopo che un potente terremoto ha colpito la nazione andina. Il sisma è stato avvertito anche in Ecuador, Panama e Venezuela.

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