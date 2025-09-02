Terremoto in Afghanistan, gli abitanti piangono i morti

Kounar (Afghanistan), 2 set. (askanews) - Gli afghani raccolgono i corpi delle vittime del potente terremoto di magnitudo 6 che ha colpito la parte orientale del Paese; verranno trasportati in elicottero nel loro villaggio natale per essere sepolti.

Le province più colpite sono state Kunar e Nangarhar, i morti sono oltre 800 secondo le autorità, più di 2.700 i feriti. Distrutti villaggi e strade, secondo Save the Children alcune aree della provincia montuosa sono isolate e le comunicazioni e i soccorsi sono difficili.

Inoltre, diverse associazioni umanitarie e ong denunciano la carenza di fondi per far fronte al disastro. Da inizio anno, sostiene Première urgence internationale (PUI), "gli aiuti stranieri si sono ridotti drasticamente" e il Paese sta affrontando "una crescente siccità e il ritorno di milioni di migranti allontanati dai paesi vicini".

Gli Usa, principale donatore dell'Afghanistan, dal ritorno al potere dei talebani nel 2021 hanno tagliato drasticamente gli aiuti a gennaio scorso. "È giunto il momento che la comunità internazionale riconosca le immense necessità del Paese e aumenti il suo sostegno agli afghani", ha commentato l'ong International Rescue Committee (IRC). "Siamo molto preoccupati per l'ulteriore pressione che questo disastro aggiunge all'azione umanitaria in Afghanistan", ha concluso.

Già nell'ottobre 2023 nella zona di Herat tre scosse di magnitudo tra 6.3 e 6.4 avevano causato oltre 2.400 morti.