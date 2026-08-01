Terremoto ai Campi Flegrei, 21 feriti e 22 famiglie evacuate

Pozzuoli, 1 ago. (askanews) - Crepe sui palazzi, calcinacci in strada e vigili del fuoco al lavoro per tutta la notte a Pozzuoli, dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4,7 che ha colpito i Campi Flegrei. Il sisma, registrato ieri alle 19.46 a una profondità di tre chilometri, ha avuto l'epicentro nell'area di Pozzuoli. Il bilancio è di 21 feriti, due dei quali ricoverati in codice rosso. Ventidue famiglie sono state evacuate dalle abitazioni dichiarate inagibili.

"Abbiamo subito molti danni", ha detto il sindaco di Pozzuoli, mentre proseguono i sopralluoghi negli edifici lesionati.

Durante la notte i vigili del fuoco hanno evacuato con l'autoscala un anziano che aveva bisogno di assistenza, facendolo scendere su una barella dall'ultimo piano di un palazzo. La scossa ha provocato danni anche al porto di Pozzuoli. La banchina è stata dichiarata inagibile e i collegamenti marittimi sono stati sospesi.

Dopo il terremoto sono state registrate decine di scosse di assestamento. Molti residenti hanno trascorso la notte fuori casa.