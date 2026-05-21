ULTIME NOTIZIE 21 MAGGIO 2026

Terremoto a Napoli, i danni al Belvedere di Baia

Roma, 21 mag. (askanews) - Controlli sul lungomare di Bacoli, i danni e le verifiche all'arcata del Belvedere di Baia, dopo lo sciame sismico in atto dalle 5.50 del mattino nell'area dei Campi Flegrei, con la scossa maggiore di magnitudo 4.4 a una profondità di circa 3.1 chilometri in mare, secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Dai primi accertamenti, si registrano segnalazioni di cedimenti anche in parti degli intonaci delle facciate di abitazioni private. Paura tra la popolazione che ha avvertito il terremoto. In corso verifiche su stabili e strutture scolastiche.

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