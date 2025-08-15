Terre rare: il nuovo Eldorato che fa gola a Usa e Russia
A decretare il successo o il fallimento del summit in Alaska saranno le risposta alle domande: "quali saranno le concessioni territoriali che Kiev sarà disposta a fare a Putin? E quali saranno le richieste di Putin a Trump?"
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.