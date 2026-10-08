ULTIME NOTIZIE 08 OTTOBRE 2026

Terravision: appello per la parità d'accesso nell'UE

Roma, 8 ott. (askanews) - Un messaggio chiaro e diretto quello mandato da Giovanni Fabi, Presidente di Terravision Electric S.p.A. ai vertici delle autorità italiane e straniere. Il tema in questione è l'apertura a marchi esteri come Flibco per quanto riguarda la gestione di stalli di servizi di linea, in direzione aeroporto, presso la stazione di Milano Centrale e il contemporaneo blocco ricevuto dal gruppo da parte dell'aeroporto di Bruxelles-Charleroi.

Sulle scrivanie del sindaco di Milano Giuseppe Sala, del Governatore della Lombardia Attilio Fontana, del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e del Vicepresidente della Commissione Trasporti e Turismo del Parlamento Europeo Matteo Ricci è arrivata una lettera che richiede gli stessi principi di trasparenza, non discriminazione e parità d'accesso sia in territorio nazionale che in territorio UE.

Nel 2006 Terravision ha presentato l'interesse di avere uno stallo da e per l'aeroporto Bruxelles-Charleroi vedendosi però chiudere la porta a favore di una sub-concessione a Flibco fino al 2034, azienda già subentrata alla società italiana all'aeroporto di Londra Stansted nel 2024.

La volontà non è quella di alzare barriere commerciali, ma di mettere la tutela dei passeggeri al primo posto grazie a regole trasparenti e uguali per tutti.

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