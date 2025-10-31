Terra fuochi, completate prime bonifiche in siti invasi da rifiuti

Villa Literno (Ce), 31 ott. (askanews) - Aree bonificate e risanate dopo anni di sversamento incontrollato e illegale di rifiuti di ogni tipo: è quanto sta avvenendo in alcuni siti della cosiddetta Terra dei fuochi. A Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, sono state rimosse circa 33 tonnellate di immondizia in località I Gelsi mentre a Villa Literno oltre 50 tonnellate. Nella cittadina in provincia di Caserta i rifiuti erano stati sversati sotto un cavalcavia su via Domiziana, a breve distanza da un sito di interesse ambientale, a ridosso dei Regi Lagni e a pochi chilometri dal mare del litorale domizio.

Ieri e oggi la visita del commissario di governo alle Bonifiche e dei sindaci.

"A Villa Literno, sotto questo viadotto dell'asse Mediano, si riesce a portare via 80 tonnellate di rifiuti che sono stati sversati illegalmente, in spregio di tutto e soprattutto della salute dei propri concittadini - ha detto il commissario di governo per la Bonifica e la Messa in sicurezza delle discariche e dei siti contaminati, generale Giuseppe Vadalà - Dal 19 febbraio il governo ha impresso un netto cambio di passo su quello che deve essere fatto per vari motivi: il primo è quello della salute dei cittadini, l'altro è la salubrità dell'ambiente, poi abbiamo il decoro urbano. Non ci possono essere pochi che vanno a inficiare questo non pagando la tassa che tantissimi cittadini pagano e quindi con un danno alla collettività totale. E' un'attività che è stata pensata, ideata, programmata e oggi viene realizzata: 300 tonnellate di rifiuti tolti in queste settimane. Abbiamo programmato già 300 tonnellate per le prossime settimane e così continueremo". "L'importante è fare, continuare a fare - ha aggiunto - su una massa di rifiuti così ingente che è stata scaricata in questi anni, interrata purtroppo dagli anni '80 '90, non si può essere episodici. E' una forma di collaborazione, di un sistema Stato-territorio, Stato centrale-territori che ci fa essere più efficaci. Due sono le caratteristiche principali per poter far bene: uno è quello delle risorse che occorrono per questo, l'altro è la questione del tempo: ci vuole tempo e ci vuole questo continuum che non durerà due mesi o due anni".

"Penso che sia un segnale importante, un segnale che attendevamo da diversi anni, di attenzione soprattutto al territorio e di collaborazione istituzionale. Questa è la dimostrazione che - ha sottolineato il sindaco di Villa Literno, Valerio Di Fraia - quando c'è volontà e c'è collaborazione da parte degli enti si riescono a risolvere dei problemi. Sia chiaro, i problemi sono ancora tanti però penso che abbiamo iniziato con il piede giusto. Per me era importante iniziare da qui perché, oltre a essere un'area di confine territoriale, ma è a poche centinaia di metri da una delle oasi più belle d'Italia che è Soglietelle, un'oasi a gestione Lipu dove abbiamo i fenicotteri rosa, i cavalieri d'Italia", ha detto ancora il primo cittadino.

"Saremo molto attenti, grazie soprattutto alle tante associazioni che collaborano a far sì che questo lavoro non venga vanificato. Abbiamo provveduto a installare telecamere, grazie alle forze dell'ordine ci sarà un controllo molto più insistente sul territorio e cercheremo ancora una volta di coinvolgere i cittadini e far capire che ci sono altri modi per smaltire i rifiuti", ha concluso.

Sono 150 i cumuli di rifiuti individuati nelle ultime settimane e che saranno smaltiti.