Terna e Comune di Firenze: al via demolizione tralicci

Firenze, 2 feb. (askanews) - Terna ha avviato la rimozione dei sostegni elettrici previsti nel Comune di Firenze, con la demolizione di un traliccio in un'area prossima all'Ospedale San Giovanni di Dio.

L'intervento, svolto alla presenza dell'Assessora all'Urbanistica e Decoro urbano del Comune di Firenze, Caterina Biti e del Responsabile del Dipartimento Trasmissione Centro-Nord di Terna, Gilberto Ricci, dà il via a una prima fase che prevede la rimozione di 2 km di collegamenti aerei, per un totale di 7 sostegni.

L'attività, resa possibile dalla precedente realizzazione di nuove linee in cavo interrato, rientra nel piano di ammodernamento della rete elettrica dell'area metropolitana di Firenze. Per la società guidata da Giuseppina Di Foggia si tratta di un investimento di oltre 45 milioni di euro

Dopo il primo ciclo di demolizioni, Terna ha programmato, a partire dalla primavera 2026, tre ulteriori interventi che coinvolgeranno anche il Comune di Scandicci e il Comune di Impruneta per rimuovere altri 12 km di linee elettriche aeree e 61 sostegni.

A conclusione dell'intero programma di demolizioni, sarà possibile restituire al territorio circa 50 ettari oggi occupati da infrastrutture. Inoltre, la dismissione dei tralicci consentirà il recupero di significativi quantitativi di materiali, tra cui circa 200 tonnellate di ferro e 40 tonnellate di conduttori e corde di guardia che saranno avviati a riutilizzo.